Захлебнулся в луже: жаркая погода в Коми собирает жертвы на воде

Вода опасна. Фото: архив КП.

В Коми наконец-то пришло лето. Однако жаркие солнечные дни приносят жителям республики не только радость, но и становятся причиной страшных трагедий. За последние дни в Коми погибли 5-летний мальчик и два 17-летних подростка. И еще много других жителей Республики Коми.

«Душа огромная, как мир»

В селе Дутово Вуктыльского района погиб 17-летний Даниил К. Юноша вместе с друзьями купался в речке и утонул. Его тело обнаружили спасатели 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Смерть подростка стала настоящим шоком для всех, кто его знал. Мальчик был известным в селе спортсменом, его называли лучшим баскетболистом района. Юноша только окончил школу и строил большие планы на будущее, но им уже не суждено сбыться. Родные и близкие характеризуют его как доброго, хорошего и отзывчивого человека.

– С огромной, как мир, душой! Талантливый спортсмен и лучший баскетболист, надёжный товарищ и верный друг… Нет слов, чтобы передать боль и горечь утраты. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому сегодня очень больно, – написала трогательный пост Наталья Жеребцова.

Трагическая случайность

Ещё одна трагедия произошла в Сыктывкаре в минувшие выходные. Вовремя фестиваля йоги в местечке Алёшино погиб пятилетний ребёнок. Мальчик с друзьями играл в луже, которая образовалась у берега, и захлебнулся.

Как рассказали свидетели произошедшего, в момент происшествия ребенок был без присмотра взрослых. Когда стало понятно, что мальчик не дышит, к нему подбежала мама и стала звать на помощь. Среди отдыхающих оказался медик, который попытался реанимировать малыша, пока едет скорая, однако спасти ребёнка не удалось.

Между тем, по фактам гибели детей следователи начали проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Затянуло под баржу

В Усть-Цильме обнаружили тело местного жителя 2000 года рождения. В пятницу, 8 июля, молодого человека затянуло под баржу. Местный житель купался на реке Печоре. В какой-то момент парня затянуло течением. В район Чукчино выехали спасатели.

В воскресенье, 10 июля, на месте происшествия отодвинули баржу для перевозки автомобилей. Погибшего обнаружили в 20 метрах от берега.

На слиянии рек

В Воркуте произошла трагедия, унесшая жизнь 19-летнего молодого человека. Парень утонул во время переезда через переправу в месте слияния рек Воркута — Сыръяга.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, погибший был пассажиром квадроцикла, на котором и передвигались мужчины, решившие вброд переехать реку. В какой-то момент транспорт перевернулась и пошел ко дну. Водитель квадроцикла смог выбраться, а вот 19-летний парень погиб. Следователи начали проверку.

На глазах у очевидцев

На Ижме утонул 17-летний мальчик. По предварительным данным, юноша отдыхал на берегу реки вместе со взрослыми. Подросток решил искупать и вошел в воду, однако через какое-то время он начал тонуть на глазах у очевидцев. Спасти мальчика не удалось.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проводится процессуальная проверка, - сообщили в ведомстве.

И взрослые тоже

В Сыктывкаре погиб 40-летний мужчина. Горожанин купался на берегу Сысолы, когда в какой-то момент он начал тонуть. Сыктывкарца смогли вытащить из воды и попытались реанимировать, однако к жизни вернуть не смогли.

Еще один смертельный случай на воде произошел в поселке Выльтыдор. Там утонул 48-летний мужчина. По обоим фактам гибели людей начата проверка.

Берегите себя

После трагедий на воде глава Сыктывкара Наталья Хозяинова обратилась к жителям. По ее словам, вода унесла жизни ещё двух человек. Так, в районе Кировского парке погиб 40-летний мужчина. Он переплывал реку в сторону Заречья вместе со своим девятилетним племянником, а в Выльтыдоре – 74-летний мужчина.

Кроме того, на выходных в Алешино погиб пятилетний мальчик, в Трехозерке – пьяный 35-летний мужчина, который не умел плавать. Хозяинова подчеркнула, что все трагедии произошли в местах, где купание запрещено. Руководитель администрации выразила соболезнования родным и близким погибших. Она добавила, что подобные случаи происходят в каждый год.

Хозяинова напомнила, что в Сыктывкаре есть официальный пляж в Кируле. Там оборудованы посты охраны, берутся пробы воды. Глава Сыктывкара подчеркнула, что здесь купаться безопасно. Во всех остальных местах купаться запрещено.

Приносим соболезнования родным и близким. Не делайте ошибок.

Как избежать трагедии на воде

Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов. Запрещается плавать в штормовую погоду и грозу. Не рекомендуется плавать и просто находиться на солнце с 12 до 16 часов. Не надо доводить себя в воде до озноба. Не заплывайте далеко и за ограничительные знаки – до них дно проверено. Не подплывайте к близко проходящим судам, лодкам и катерам – вас может засосать в винт. Нельзя оставлять у воды малышей! Всегда нужен присмотр взрослого, умеющего плавать!

Ни в коем случае нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также не следует прыгать в воду тем, кто долго был на солнце. При охлаждении в воде наступает резкое сокращение мышц, что может повлечь за собой остановку дыхания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жарища в Коми: 12 июля воздух в республике прогреется до +32 градусов

Южный ветер принесет в Коми кратковременные грибные дожди и грозы (подробности)