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Здоровье13 июля 2022 9:12

В Коми число зараженных ковидом за сутки увеличилось на 22 случая

Эпидобстановка взволновала властей республики
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти число зараженных коронавирусом. По состоянию на 13 июля, в республике насчитывается 172 947 человек, у которых был диагностирован ковид. Отмечается, что 22 случая заболевания были подтверждены за последние сутки.

Выздороветь удалось 169 371 пациенту. Это на 41 больше, чем было днем ранее. Вместе с тем, 10 человек попали на больничные койки из-за осложнений, вызванных инфекцией. Жертвами вируса стал 3 201 житель Коми.

Напомним, ранее власти региона выразили обеспокоенность растущими показателями и заявили, что отмененные ковидные ограничения могут вернуться.

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