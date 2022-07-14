«Самый добрый, светлый мальчик»: в Коми скорбят по трагически погибшему 17-летнему Максиму К.

Фото из личного архива Максима К.

В Коми трагически оборвалась жизнь 17-летнего Максима К. из Печоры. Подросток накануне утонул в реке: его тело было найдено в глубокой яме, куда его унесло течением.

Слишком скорая кончина Максима стала ударом для его семьи, которая не может до сих пор поверить и осознать, что любимого сына больше нет. Близкие написали трогательный пост, в котором говорят, что юноши были большие планы на будущее, но им уже никогда не суждено сбыться.

- Река забрала нашего любимого брата, сына, дядю, друга. Самый добрый, светлый мальчик, ему было всего 17 лет, столько планов, столько желаний... Не успел, - с сожалением пишет Иван Денисов.

Мальчика похоронят в ближайшие дни в Печорском районе. По факту гибели подростка начата доследственная проверка.

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