В Коми пятый день подряд показатель летальности от COVID-19 остается неизменным

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В Коми с начала пандемии выявили почти 173 тысячи фактов заражения коронавирусом. Новые случаи заболевания все еще продолжают фиксироваться, а эпидобстановка заставляет тревожить властей.

По данным федерального оперштаба, в регионе на 14 июля зафиксировано 172 972 случая болезни, из них 25 – за сутки. Выписано по выздоровлению 169 403 пациента, за сутки выписали 32 человека.

За последние 24 часа от коронавируса не скончался ни один пациент. Всего от инфекции погиб 3 201 человек. Медицинская помощь в условиях стационара понадобилась еще шести жителям Коми.

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