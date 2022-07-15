Опасные природные явления из-за жары прогнозируются в Коми

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В Коми ожидаются ливни, грозы и 32-градусная жара. Очередной прогноз погоды предоставили республиканские синоптики.

По их данным, 15 июля будет преимущественно облачно, иногда будет выходить из-за туч солнце. Однако жара и духота также будут стоять за окном. Вместе со зноем также ожидаются обильные осадки и сильный ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. Особенно неблагоприятная погодная обстановка ожидается в южных районах Коми.

- В пятницу, 15 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, ливень. На северо-востоке без осадков. Ветер В, ЮВ с переходом в южных районах на ЮЗ 5-10 м/с, местами порывами 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20, на крайнем северо-востоке +9...+14, днем 15.07 +27...+32, местами +21...+26 градусов, - сообщили метеорологи.

По словам синоптиков, температура воздуха постепенно начнется снижаться уже в субботу, 16 апреля.

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