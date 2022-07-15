«Могло бы все закончится трагедией»: в Сыктывкаре велосипедист выехал на запрещенный сигнал светофора и врезался в автомобиль

Скрин видео подписчика

Он проехал на запрещённый сигнал светофора и врезался в мою машину, поцарапав её в четырёх местах! Подписчик «Комсомольской правды - Коми» поделился записью со своего видеорегистратора.

Как сообщает водитель, что и видно по записи, когда загорелся зелёный, он поехал по дороге. В это время на пешеходный влетел велосипедист и тормозить он не планировал. Водитель начал сам останавливать машину, но велосипед так и летел напролом, остановил его только автомобиль. Почему велосипедист так повел себя, загадка, однако итогом всего стала порча имущества подписчика - теперь на двух дверях железного коня красуется четыре жирных царапины.

Фото: из личного архива подписчика

Водитель поехал вслед за летуном, чтобы заснять его на камеру виновника происшествия.

Ведь даже возможно, что это был школьник. И его родителям нужно как минимум провести беседу, рассказать, как управлять транспортным средством, что ехать на красный свет светофор запрещено. Особенно, на пешеходном переходе любой велосипедист должен обязательно спешится. Хорошо, что это случилось в светлое время суток и была небольшая скорость авто, иначе трагедии было бы не избежать.

Будьте внимательны, дорогие участники дорожного движения!

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