В Коми обнаружено еще 27 случаев заражения COVID-19 за сутки

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Число зараженных ковидом в Коми выросло на 27 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба России. Всего в республике за все время пандемии было диагностировано 172 999 случаев заболевания.

По состоянию на 15 июля, 169 434 человека побороли вирус. За последние сутки число выздоровлений выросло на 31. В то же время на больничных койках оказались шесть жителей Коми.

Смертью закончился 3 201 факт заболевания.

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