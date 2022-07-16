Туман, ураган и 32-градусная жара ожидаются в выходные в Коми

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В Коми зной продолжает царствовать на территории республики. Обещанного ранее синоптиками понижения температуры до +27 ждать не стоит. Согласно обновленному прогнозу, столбик термометра в субботу, 16 июля, вновь поднимется до +32 градусов.

Вместе с жарой Коми накроют грозы, град и ливни. Ночью на регион и вовсе опустится туман, обещают метеорологи.

— Ночью в южных и западных районах кратковременный дождь, гроза, местами ливень, град. На остальной территории — местами небольшой кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах туман. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных восточных и северных районах ливень, град. Ветер южной четверти 7-12 м/с, ночью в южных и западных районах, днем по республике местами порывами 20-25 м/с. Температура ночью +17...+22, днем +21...+26, в отдельных районах ночью +11...+16, днем до +32, - поделились ожиданиями от погоды синоптики Коми.

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