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Здоровье16 июля 2022 9:00

В Коми число зараженных COVID-19 превысило 173 тысячи человек

Число смертей остается неизменным почти неделю
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми уровень суточной заболеваемости коронавирусом стабильно менее 30 новых случаев. За последние 24 часа было диагностировано 23 факта заражения ковидом. За все время пандемии число инфицированных достигло 173 022.

Выздороветь удалось 169 448 пациентам, 14 из которых были выписаны за последние сутки. В то же время в больницы попали еще 16 жителей Коми.

Почти неделю показатель смертности остается неизменным. Жертвами инфекции стал 3 201 человек.

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