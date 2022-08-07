В Коми спрогнозировали сильную жару до +32°С

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В МЧС Коми сообщили прогноз погоды на 7 августа. По предоставленной информации, в республике ожидают жаркую погоду. Воздух прогреется до +32°С.

В целом по региону осадки не прогнозируют. Кратковременный дождь пообещали только в Воркутинском районе. В республику придет южный ветер со скоростью 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура ночью составит +13...+18, днем +27...+32°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность без осадков и южный ветер 3-8 м/с. Температура ночью +15...+17, днем +29...+31°С.

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