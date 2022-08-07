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Общество7 августа 2022 9:20

В Коми зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом до 45 человек

Информацию о заболевших предоставили на портале стопкоронавирус.рф
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

За последние сутки в Коми наблюдается суточный рост числа заболевших. За последние 24 часа зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования. Ранее этот показатель не достигал и 40. По состоянию на 7 августа, в регионе с начала пандемии выявили 173 572 случая заболевания коронавирусом.

В больницы региона с ковидом попали 10 человек, выздоровели – 48. Всего выздоровевшими считаются 170 055 жителей республики.

Число умерших не изменилось. В аналитике сообщается, что всего погибли 3 202 человека.

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