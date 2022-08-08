В Коми пообещали грозы, ливни и град с температурой до +30

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В понедельник, 8 августа, в Коми ожидается переменная облачность, с дождем и грозами. Также синоптики пообещали ливни с градом. Информацию передали в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, будет также и порывистый ветер. Его средняя скорость составит 5-10 м/с, прогнозируется усиление от 18 до 23 м/с. Температура воздуха составит +25...+30.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность, грозу и дождь. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура днем +24...+26°С.

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