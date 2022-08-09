В Минприроды Коми выразили соболезнования семье погибшего летчика Евгения Перетятко

Фото: Минприроды Коми

В Минприроды Коми выразили соболезнования семье погибшего под Ухтой летчика Евгения Перетятко. Слова соболезнования опубликованы на официальной странице министерства в соцсети «Вконтакте».

Накануне, 8 августа, Республику Коми потрясла жуткая трагедия – три человека скончались при крушении легкомоторного самолета Cessna. «КП-Коми» передавала ранее, что при аварийной посадке от удара фюзеляж судна загорелся, почти мгновенно превратив воздушный транспорт в груду металла. Впоследствии минприроды республики пояснило, что самолет принадлежал ООО «Авиакомпания Восход» из Санкт-Петербурга, его зафратовал лесопожарный центр для мониторинга лесов и выявления очагов возгорания. Возбуждено уголовное дело.

– 8 августа трагически погиб наш коллега, верный друг и надёжный товарищ, любящий сын, муж и отец Евгений Петрович Перетятко, – говорится в сообщении.

В Минприроды отметили, что с 2012 года Перетятко работал парашютистом-пожарным, а через год стал инструктором парашютно-пожарной группы. С июня 2019 года он работал летчиком-наблюдателем.

Коллеги вспоминают Перетятко, как ответственного, улыбчивого, доброжелательного, дружелюбного и деликатного человека и настоящего мужчину.

– Коллектив Минприроды Коми и Коми лесопожарного центра скорбит о невосполнимой утрате и приносит искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Петровича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах, – говорится в сообщении.

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