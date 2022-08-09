Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 4:15

Резкое похолодание обрушится на Коми

В Коми 8 августа пообещали 20°С и дожди
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 9 августа ожидается резкое похолодание, сообщили синоптики ЦГМС в своем прогнозе. По предоставленной информации, на регион обрушится дождь, усиленный ветер и температура до +24°С.

Метеорологи передали, что ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 м/с, на крайнем севере порывы будут сильнее – до 8-13 м/с, на крайнем северо-востоке – 15-17 м/с. Температура днем будет около +20...+25, местами +15...+20°С.

В Сыктывкар 9 августа придут северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура днем +22...+24°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали грозы, ливни и град с температурой до +30 (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ