Резкое похолодание обрушится на Коми

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В Коми 9 августа ожидается резкое похолодание, сообщили синоптики ЦГМС в своем прогнозе. По предоставленной информации, на регион обрушится дождь, усиленный ветер и температура до +24°С.

Метеорологи передали, что ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 м/с, на крайнем севере порывы будут сильнее – до 8-13 м/с, на крайнем северо-востоке – 15-17 м/с. Температура днем будет около +20...+25, местами +15...+20°С.

В Сыктывкар 9 августа придут северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура днем +22...+24°С.

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