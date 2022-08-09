Гибель трех человек при крушении самолета в Коми: известны личности и подробности произошедшего

Трагическое крушение потрясло жителей Коми

Сосногорская транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета Cessna в Коми, сообщив новые подробности произошедшего. К текущему моменту уже известны личности всех трех погибших, а в Следственном комитете РК приняли решение о возбуждении уголовного дела. Жители республики не могут поверить в происходящее и находятся в трауре.

Судьбоносное совпадение

Накануне, 8 августа, Республику Коми потрясла жуткая трагедия – три человека скончались при крушении легкомоторного самолета Cessna. «КП-Коми» передавал ранее, что при аварийной посадке от удара фюзеляж судна загорелся, почти мгновенно превратив воздушный транспорт в груду металла.

Впоследствии минприроды республики пояснило, что самолет принадлежал ООО «Авиакомпания Восход» из Санкт-Петербурга, его зафратовал лесопожарный центр для мониторинга лесов и выявления очагов возгорания.

Причины произошедшего пока что достоверно неизвестны, в Сосногорской транспортной прокуратуре заявили, что по факту случившегося началась проверка соблюдения законодательства.

– Самолет упал в 13:38 при заходе на посадку за 400 метров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Ухта, – отметили в пресс-службе ведомства.

Самолет вылетел из аэропорта и почти сразу же приземлился. По несчастливому случаю, баки суда были полны топлива, которые загорелись при столкновении, что не оставило шансов для находившегося внутри экипажа.

В то же время по факту случившегося в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более людей.

На месте крушения работают правоохранители

«Сегодня трагический день»

Глава Коми Владимир Уйба в конце дня сообщил информацию о погибших. По его словам, в самолете погибли все члены экипажа – два летчика и один летчик-наблюдатель.

Гибель, по его словам, постигла командиров воздушного суда Василия Куприянова и Олега Ознобихина, а также летчика-наблюдателя Евгений Перетятко, который родился и вырос в Коми.

Владимир Уйба рассказал о погибшем земляке. По его словам, он работал с 2012 года в сыктывкарском авиаотделении – сначала парашютистом-пожарным, потом инструктором. Летчиком-наблюдателем уроженец республики стал в 2019 году.

– Сегодня трагический день, выражаем искренние соболезнования близким и родным, – сказал он в своем видеообращении.

«Как жаль наших ребят»

Трагическое происшествие не оставило равнодушными и жителей Коми. В социальных сетях продолжают сыпаться слова соболезнований и печали по поводу произошедшего.

– Какая же трагедия. Соболезнования родным и близким, как жаль наших ребят, – пишут жители республики.

– Соболезнование родным и близким! Сколько их за время уже разбилось, не только самолетов, а и вертолетов, задействованных для этого дела? – отметили сочувствующие.

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