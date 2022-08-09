Жертвами водной стихии в Коми в минувшие выходные стали трое детей

Тела погибших жителей Коми до сих пор ищут спасатели. Пока, увы, безрезультатно. Фото: архив КП.

В этом году жаркая погода в регионе привела к чудовищной череде смертей на воде. По данным МЧС по Коми, за летний сезон-2022 на водоёмах Коми погибли 29 человек, среди которых 9 несовершеннолетних. Только за минувшие выходные сразу в двух районах республики погибли дети – подростки утонули на местных водоёмах, отправившись купаться в жаркую погоду.

Не справились с течением

В субботу, 6 августа, в Ижме на реке Большая Куча погибла 14-летняя школьница. Девочка купалась в несанкционированном месте и начала тонуть. Ребёнка быстро утянуло на дно. Увы, спасти подростка не удалось. Тело погибшего ребёнка через какое-то время нашли спасатели.

И вот уже которые сутки Усинск обсуждает громкую трагедию, которая произошла в посёлке Парме в воскресенье, 7 августа. В местной реке утонули 15-летний Роман К. и 13-летняя Соня К. Друзья купались в Усе, не справились с течением и утонули. Бросившийся же им на помощь приятель чуть сам не погиб.

Роковое место

Трагедии вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. По словам местных, на злополучном пляже сильное течение и лучше там вообще не купаться. Буквально неделю назад, в День военно-морского флота, именно в этом же месте произошло аналогичное ЧП: утонули молодые люди 33 и 20 лет.

По предварительным данным, дело было так. Шестеро молодых усинцев отдыхали на берегу Усы и весело проводили время. В какой-то момент один из мужчин заявил, что переплывёт реку, друзья ему не поверили. Тогда молодой человек решил поспорить с ними и вошёл в воду. Через какое-то время он начал тонуть. На помощь к нему бросился его приятель, который ушел на дно вместе с другом.

Начато разбирательство

Известно, что тела молодых мужчин до сих пор не найдены. Как и тела многих других утонувших.

Между тем, тело 13-летней Сони К. с помощью подводной камеры обнаружили волонтеры. Тело 15-летнего Романа до сих пор пытаются найти спасательные службы, чтобы передать родным и близким. Добавим, что по фактам гибели детей начато разбирательство. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

МЧС по Коми предупреждает: не купайтесь в несанкционированных местах и будьте внимательны. Берегите себя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казалось бы, но лето в Коми проходит без аномалий и рекордов

Синоптики рассказали, что будет дальше (подробности)