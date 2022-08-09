В Коми установлен месячный рекорд по заболеваемости коронавирусом

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В Коми озвучены новые данные, отражающие эпидситуацию с COVID-19. Согласно им, в республике установлен новый месячный рекорд по заболеваемости коронавирусом.
Так, суточный прирост составил 53 зараженных, а всего было диагностировано 173 674 случаев инфицирования. Побороть вирус смогли еще 52 человека. За все время пандемии выздоровели 170 107 пациентов.
Скончались от осложнений 3 202 жителя Коми. Показатель летальности остался неизменным.
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