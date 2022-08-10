«Это издевательство»: эжвинцы стоят с пяти утра у поликлиники, чтобы попасть к единственному на районе травматологу

Фото: Наша Эжва

Эжвинцы устали от отсутствия медпомощи, в местной поликлинике работает единственный на весь район травматолог. Горожане призывают Минздрав Коми решить проблему. Людям приходится занимать очередь с криками петухов, но даже это не даёт гарантии того, что удастся попасть на приём к врачу.

– С 5 утра люди стоят на улице, чтобы занять очередь к травматологу! Народу куча, непонятно, кто из больных выдержит это многочасовое ожидание и кого успеют принять! Это когда-нибудь закончится уже? Сколько можно издеваться, и.о. Дягилев??? Один врач! На такой большой район! Люди месяцами не могут попасть на прием, – пишут в соцсетях пациенты.

В комментариях к гневному посту уже более 100 сообщений, многие из которых поддерживают автора и молят о том, чтобы чиновники от минздрава решили проблему. Попасть к травматологу, судя по комментариям, тяжелее, чем в Хогвартс.

– Тоже приходилось сидеть по 4 часа, да ещё на повторные приёмы через 3 дня, зачем-то приглашают, и так несколько месяцев. Видимо, чтобы помучились, осознали и больше не приходили... Давно это было. И всегда так. А чему вы удивляетесь, если так было всегда? – совсем не удивлена Надежда Торлопова.

– Ни через госуслуги, ни через терапевта записи и номерков НЕТ, только живая очередь, – сообщает Иван Дорогов.

– Это жесть, сидела как-то с переломом, ждала очереди, уже лет так 6 прошло, а ничего не изменилось! – комментирует Наталья Киршина.

– Был у врача 5 лет назад. Отсидел более 5 часов. Спросили, почему так – в Минздраве РК сказали, что все врачи в наличии. Знакомые спросили у депутата от Эжвы Жарикова. Ответили, что он держит ситуацию на контроле, – сообщил Олег Калошин.

– Это всегда так было, я родила ребенка, уже 4 месяца прошло, а мне надо срочно проверить ноги, потому что вены вылезли, боюсь, чтоб тромбы не появились, попасть не могу, ноги ужасно болят, – сетует молодая мама Марина Мамедова.

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