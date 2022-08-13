В Коми не будет дефицита сахара

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В Коми не ожидается дефицита сахара. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка.

Новый сезон переработки свеклы стартовал 1 августа. На сегодняшний день этим занимаются 12 сахарных заводов, расположенных на Кубани. К настоящему времени эти предприятия произвели 56 тысяч тонн сахара. К концу августа производством сахара займутся 27 заводов, которые находятся в восьми регионах. Ожидается, что они выпустят более 370 тысяч тонн сахара. Это на 84,6% больше, чем в прошлом году.

В декабре производить сахар будут все 68 сахарных заводов России. Это позволит обеспечить потребности внутреннего рынка.

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