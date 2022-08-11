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Общество11 августа 2022 4:15

В Коми пообещали сильные ливни и температуру до +23°С

Синоптики рассказали прогноз погоды на 10 августа
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 11 августа пообещали сильные дожди и грозы. Синоптики регионального ЦГМС предупредили, что в республике температура воздуха максимально поднимется до +23°С.

Местами по республике также пройдут грозы, ожидается и туман. Ветер в регион придет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем +18...+23, при дожде +13...+18°С.

В Сыктывкаре 11 августа будет облачно и дождливо. Скорость ветра также составит 5-10 м/с. Температура днем +16...+18°С.

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