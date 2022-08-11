Фото: соцсети

Жители Эжвы пожаловались на состояние местной районной больницы. Одна из пациенток опубликовала в социальных сетях пост с фотографиями после своего последнего визита в хирургическое отделение и рассказала, что там антисанитария, неприятный запах и спящие в холле бездомные.

– Такое чувство, что до вас цивилизация не дошла! Для бездомных людей имеется ночлежка. В ходе разговора со спящим на фото мужчиной, он рассказал, что часто приходит сюда выспаться. Ужасная грязь, антисанитария, зловонный запах! Давно я такого не видела, – написала автор поста в группе Черный список Сыктывкара | Коми.

Фото: соцсети

По ее словам, проблемой в больнице является не только антисанитария. Женщина отметила, что в этой больнице люди проводят в очередях по 2-3 часа.

– В администрацию Эжвинского района и главе РК также отправлены эти фотографии с просьбой принять меры и привести все порядок. Будем надеяться, что в ближайшее время данную проблему решат, – заключила она.

Фото: соцсети

Жалобы из Эжвы поступали также и на работу местной поликлиники. По словам местных, чтобы попасть к единственному на весь район травматологу, им приходится вставать ранним утром и толкаться в очередях по пять часов.

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