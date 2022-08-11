Наталья Хозяинова покинула пост мэра Сыктывкара

Фото из личного архива Натальи Хозяиновой

В Сыктывкаре пост мэра города покидает Наталья Хозяинова. Сити-менеджер досрочно сложила свои полномочия из-за перехода на новую работу.

Отставку руководителя администрации приняли депутаты Совета Сыктывкара на внеочередной сессии. На посту мэра Наталья Хозяинова проработала три последних года.

Напомним, ранее глава Коми Владимир Уйба предложил Хозяиновой должность в кабинете министров. Она будет исполнять обязанности зампреда.

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