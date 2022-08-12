Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 4:15

Синоптики пообещали в Коми неприятные погодные явления

В Коми ожидается порывистый ветер до 13 м/с и дожди
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС пообещали 12 августа в Коми дождливую погоду и грозы. Температура воздуха максимально поднимется до +22°С.

Метеорологи также спрогнозировали переменную облачность, в северных, южных и центральных районах ожидается дождь, на крайнем севере – грозу. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/с. Температура днем +13...+18°С.

В Сыктывкаре 12 августа пообещали дождливую погоду и ветер от 6 до 11 м/с. Температура днем +20...+22°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали сильные ливни и температуру до +23°С (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ