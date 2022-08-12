Синоптики пообещали в Коми неприятные погодные явления

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Синоптики ЦГМС пообещали 12 августа в Коми дождливую погоду и грозы. Температура воздуха максимально поднимется до +22°С.

Метеорологи также спрогнозировали переменную облачность, в северных, южных и центральных районах ожидается дождь, на крайнем севере – грозу. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/с. Температура днем +13...+18°С.

В Сыктывкаре 12 августа пообещали дождливую погоду и ветер от 6 до 11 м/с. Температура днем +20...+22°С.

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