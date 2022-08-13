В Коми обещают дожди и сильный ветер

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В субботу, 13 августа, в Коми местами ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В северных районах Коми будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. На юге Коми прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков. При этом в отдельных районах ожидается кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, на крайнем севере порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов, на юго-западе и крайнем юге – до 18-23.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 19-21 градус.

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