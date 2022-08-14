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Общество14 августа 2022 5:00

В воскресенье в Коми обещают сильный ветер

Максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В воскресенье, 14 августа, в Коми ожидается переменная облачность и сильный ветер. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми местами ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер 4-9 м/с. На северо-востоке он усилится 8-13 м/с, на крайнем северо-востоке порывы усилятся до 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов. На юго-западе потеплеет до 17-22 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Осадков в столице Коми не ожидается. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов.

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