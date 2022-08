Родителям Коми объяснили разницу дешевых и дорогих школьных рюкзаков

Вес некоторых рюкзаков оказался больше, чем допустимо для школьников младшего возраста. Самый тяжелый — больше 1 кг. Фото: архив "КП"

Хороший рюкзак для школьника обойдётся родителям в 4,5-5,6 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, которые сравнили дешевые и дорогие ранцы.

Для сравнения были взяты различные марки российского и китайского производства, стоимость которых составляла от 1 299 до 9 999 рублей. В Роскачестве проверили товары на безопасность, надежность и крепость. После исследования выяснилось, что лишь семь марок из 20 соответствовали требованиям ведомства.

Как показали испытания, недорогие рюкзаки мало чем отличаются от более дорогих и брендовых изделий

Как показали испытания, недорогие рюкзаки мало чем отличаются от более дорогих и брендовых изделий. В лидерах рейтинга, в том числе, оказались отечественные производители. В маркировке большинства товаров отсутствовало указание возраста ребенка, для которого рюкзак предназначен. Так, вес некоторых рюкзаков оказался больше, чем допустимо для школьников младшего возраста.

Закупка товаров проводилась в крупных маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет и в магазинах «Детский мир» и Gulliver. В лабораторных условиях рюкзаки исследовали на токсичность, оценили интенсивность запаха ткани, устойчивость окраски и проверили наличие травмоопасной фурнитуры. Эксперты также взвесили и измерили все изделия, так как к рюкзакам для младшеклассника и ученика средней школы предъявляются разные требования по весу и размеру.

Эксперты назвали допустимый вес и размер школьного рюкзака

Продукция, предназначенная для детей, должна иметь документ о соответствии. Продавец обязан предъявить такой сертификат по запросу покупателя. В техническом регламенте «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) говорится, помимо прочего, о безопасности кожгалантерейных изделий, к которым относятся портфели, ранцы и рюкзаки ученические, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков. Таким образом, если на рюкзаке не стоит маркировка, что он предназначен для ребенка, к тому же школьника, претензии по поводу веса и иных параметров предъявлять бессмысленно. Этим и пользуются производители. Они либо не указывают, что рюкзак — для младшего школьного возраста, либо в принципе не указывают, что данный товар предназначен для ребенка.

Так, рюкзаки марок Nikkinanaomi, Berlingo, Upixel, Lego, Like Me, Corsa не соответствовали требованию ТР ТС 007/2011 по части указания возраста ребенка, для которого предназначен рюкзак. Кроме этого, рюкзаки 1 School, Across и Lego не соответствовали требованиям законодательства по наличию формоустойчивой (анатомической) спинки и по массе изделия для учащихся начальных и средних классов.

Согласно ТР ТС 007/2011, вес рюкзаков должен быть не более 700 г для учащихся младших классов (6-10 лет), не более 1000 г — для учащихся средних (11-14 лет) и старших классов (15-18 лет). Нарушения выявлены у рюкзака 1 School, который весил 964 г, хотя в маркировке изделия указано, что товар предназначен для младшеклассника. Вовсе не вписались ни в какие рамки рюкзаки Lego (вес 1 173 г) и Across (1 031 г).

По габаритам, которые прописаны в ТР ТС, длина (высота) рюкзака для младшего школьного возраста должна быть от 30 до 36 см, а ширина — 6-10 см. Отклонения в размерах изделия выявлены у рюкзаков Acoola, Belmil, Across (несоответствие по длине) и 1 School, Belmil (несоответствие по ширине). Часть других рюкзаков имели отличные от указанных в ТР ТС габариты, но назвать это нарушением нельзя, так как на этих товарах не было указано, что рюкзаки предназначены для младшеклассников.

Рюкзаки, предназначенные специально для учеников и «псевдоученические» рюкзаки, изготовленные без учета требований к школьным аксессуарам, стоят, как правило, в одном ряду. Покупатели, введенные в заблуждение, выбирают рюкзаки по внешнему виду, при этом такие товары могут оказаться, например, слишком тяжелыми, не подходящими для учеников младших классов.

Покупая рюкзак, на этикетке должно быть указано его назначение (например – «школьный») и возраст, добавляют в Роскачестве. Если назначение и возраст не указаны, это может быть изделие, не предназначенное для ребенка.

Татьяна Буцкая, врач-педиатр, член наблюдательного совета Роскачества:

— В техрегламенте нет случайных требований. За каждым параметром стоит четкое понимание, ранец какого веса и размера может носить школьник. Чем больше весит ранец, тем меньше учебников и тетрадок мы можем в него положить, чтобы он не стал слишком тяжелым и вредным для здоровья (например, для осанки).

Покупать рюкзак «на вырост» не рекомендуется. Тогда изделие не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. Идеальный по размеру ранец не должен быть шире плеч и ниже талии ребенка, советуют в Роскачестве.

В Роскачестве подчеркивают, что рюкзак, который по размерам соответствует всем нормативам, не вредит здоровью при условии, что ребенок носит его на обоих плечах, а не на одном.

Может ли рюкзак быть опасен для ребенка

Что касается безопасности рюкзаков, то, например, интенсивность запаха была у всех изделий в норме, и все соответствовали требованиям законодательства. Резкого или «химического» запаха у рюкзаков выявлено не было.

Также краска у всех товаров держится хорошо и не оставляет следов на теле, одежде. Рюкзаки полностью устойчивы к сухому и мокрому трению.

По части токсичности не все так гладко. По индексу токсичности (в водную среду) ткань рюкзаков Seventeen и Lego не соответствовала требованиям ТР ТС 007/2011. Причина может быть в краске или в водоотталкивающей пропитке, которую использовали производители. Так, рейтинг рюкзаков стоимостью на момент закупки 1 299 руб (Seventeen) и 9 999 руб (Lego) обнулен.

В Роскачестве выбрали идеальный, но недорогой школьный рюкзак

55% рюкзаков (из 20 исследованных) имели какие-либо нарушения требований законодательства. В основном нарушения связаны с недостаточной информацией в маркировке (не указан возраст) и несоответствием параметров рюкзака заявленному возрасту. Однако стоит отметить, что качество рюкзаков за четыре года на российском рынке улучшилось. Ранее в исследовании 2018 года не было ни одного образца, который бы соответствовал опережающему стандарту Роскачества. Более того, в маркировке многих товаров элементарно отсутствовало не только упоминание возраста ребенка, для которого предназначен рюкзак, но и наименование производителя и знак ЕАС (Евразийское соответствие).

По итогам исследования 2022 года соответствуют не только требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества рюкзаки марок Erhaft и Herlitz стоимостью 4 599 руб и 5 600 руб соответственно. Товары произведены в Китае и оценены экспертами в максимальные 5 баллов рейтинга Роскачества.

Кроме этого, рюкзаки Grizzly и ErichKrause отечественного производства также оказались в лидерах рейтинга Роскачества и получили минимальное количество замечаний. Эти рюкзаки безопасные с точки зрения токсичности и содержания вредных веществ, достаточно крепкие и надежные. Стоимость рюкзаков на момент закупки составила 2 172 руб (Grizzly) и 4 479 руб (ErichKrause). Товары куплены на площадках Wildberries и Яндекс.Маркет.

Рюкзаки 7 торговых марок соответствовали требованиям законодательства, но дотянуться до стандарта Роскачества не смогли. Средняя цена такого рюкзака (который соответствует ТР ТС 007/2011) составила 2 854 руб. При этом средняя цена товаров с нарушениями оказалась выше — 3 944 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нет взаимопонимания»: ухтинские родители требуют от министра образования Коми сменить директора школы (подробности)