Туристам из Коми на заметку: на Байкале двое выросли скорости интернета

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие – это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 4 раза.

В этом сезоне на озере отдохнуло в 4,4 раза больше жителей Коми, чем двумя годами ранее. Также в 8 раз вырос и мобильный трафик туристов из нашего региона. Среднестатистический житель Коми использует 1,5 ГБ за поездку – этого достаточно, чтобы выложить около 570 фотографий с видами Байкала в соцсетях.

Наибольшей популярностью отдых на самом глубоком озере планеты пользуется у гостей из Москвы, Красноярского края, Санкт Петербурга, Забайкалья, Новосибирской области.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.