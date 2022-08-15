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В понедельник, 15 августа, в Коми пообещали прохладную погоду. По данным метеорологов ЦГМС, в республике ожидаются туманы, дожди и грозы с порывистым ветром до 14 м/с. Температура воздуха едва поднимется до +24°С.

Средняя скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура днем на юге +19...+24, на севере +13...+18°С.

В Сыктывкаре пройдет небольшой дождь, ветер будет переменных направлений 4-9 м/с. Температура днем +22...+24°С.

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