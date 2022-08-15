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Здоровье15 августа 2022 8:06

Показатель выздоровления в Коми за сутки вырос лишь на один новый случай

Число заражений достигло 174 тысяч человек
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число инфицированных коронавирусом. Согласно обновлённым данным, в республике насчитывается 170 061 факт заболевания, 59 из которых были подтверждены за последние сутки.

Отмечается, что 170 342 человека сумели побороть вирус. Показатель выздоровления вырос за минувшие 24 часа на один новый случай. В то же время на больничной койке оказались два жителя Коми.

Ковид за два года пандемии забрал жизни 3 202 пациентов.

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