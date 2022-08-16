В Коми пообещали туманную дождливую погоду

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Метеорологи ЦГМС сообщили прогноз погоды в Коми 16 августа. По данным ведомства, в республике ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Пообещали также и туманы.

Скорость ветра, согласно прогнозу, составит от 6 до 11 м/с, на северо-востоке 9-14 м/с. Температура воздуха составит ночью +2...+7, местами до +12, днем +19...+24, на северо-востоке +11...+16°С.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность и северо-западный ветер с порывами от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +21...+23°С.

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