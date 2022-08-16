В Коми можно получить звание «Мать героиня» и миллион рублей

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Накануне, 15 августа, президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня». Соответствующий указ об этом опубликован на федеральном портале правовой информации. Вместе со званием полагается также и премия в размере одного миллиона рублей. Мера распространяется также и на территорию Коми

Звание может получить гражданка Российской Федерации, которая родила и воспитала десять и более детей, которые также имеют гражданство России, сказано в документе.

Выплата в размере миллиона рублей будет единовременной и выдается при присвоении звания.

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