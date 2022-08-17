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Общество17 августа 2022 4:15

На Коми обрушится еще более ненастная погода

Синоптики Коми пообещали грозы и дожди
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми на смену туманам и дождям пришла еще более ненастная погода. Синоптики рассказали, что 17 августа в республике ожидаются грозы и усиленный ветер.

Скорость порывов, по предоставленным данным, составит от 4 до 9 м/с, на крайнем северо-востоке 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13, при прояснении 0...+5, днем +22...+27, местами +12...+17°С.

В Сыктывкаре 17 августа также ожидается порывистый ветер от 2 до 7 м/с. Температура ночью +10...+12, днем +24...+26°С.

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