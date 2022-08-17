ЛУКОЙЛ-Коми принимает участие в форуме-фестивале «Арктика. Лед тронулся»

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» собрал в Усинске более 200 участников из многих российских регионов.

В его рамках состоялось посещение производственных объектов компании «ЛУКОЙЛ» на территории городского округа. Это Усинский газоперерабатывающий завод и энергоцентр «Уса».

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Оба объекта задействованы в технологической цепочке утилизации (полезного использования) попутного нефтяного газа, добываемого на месторождениях ЛУКОЙЛ-Коми.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Если в предыдущие десятилетия этот побочный продукт нефтедобычи сжигался на промысловых факелах с соответствующими выбросами в атмосферу, то сегодня предприятие его практически полностью утилизирует: передает потребителям и вырабатывает из него электроэнергию для производственных нужд.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Также участники посетили стенд ЛУКОЙЛ-Коми на форуме-фестивале, корпоративный музей предприятия и оснащенный за счет нефтяников учебный полигон Усинского филиала УГТУ.