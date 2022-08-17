«Оставили умирать»: в Коми по вине своего друга трагически погиб 14-летний Юлиан С.

Фото из личного архива Юлиана С.

В селе Усть-Цильма трагически оборвалась жизнь 14-летнего Юлиана С. Мальчик вместе со своим другом решили покататься на внедорожнике, однако 14-летний приятель погибшего не справился с управлением авто и отправил машину в кювет, где та перевернулась. Травмы, которые получил Юлиан, оказались смертельными: он погиб до приезда медиков.

Ужасная авария и обстоятельства трагедии потрясли все село. По словам знакомых с ситуацией жителей Усть-Цильмы, Юлиана оставил умирать его друг, который, испугавшись, убежал с места ДТП.

— Как же так, оставили умирать, а сами убежали. Можно же было спасти, скорую вызвать, — сожалеет о случившемся Марина О.

Остальные уверены, что сейчас не время для разбирательств в интернете и слухов: родителям мальчиков очень тяжело, лучше оказать поддержку словом и делом.

— Что теперь писать про мозги? Нужно поддержать семью словом и делом, — пишет Ирина Ш.

Но больше всего сообщений адресовано родителям Юлиана. Сотни и сотни комментариев с соболезнованиями под новостью о гибели мальчика появляются до сих пор.

— Страшное горе, сердце просто разрывается. Юлиан, красивый мальчик с таким звучным именем. Спи спокойно, пусть земля будет пухом, а твоим родителям огромных сил пережить трагедию, — соболезнует Надежда.

Юлиан был добрым, светлым и хорошим мальчиком, говорят все, кто его знал. Подростку пророчили большое будущее и длинную жизнь, однако роковая ошибка перечеркнула в один миг всё.

Простятся с Юлианом сегодня, 17 августа, в 13:00. Похоронят погибшего подростка в родном селе. Мальчик не дожил до своего 15-летия месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы будем очень скучать»: в Коми скорбят по трагически погибшим друзьям-подросткам (подробности)