«Какая страшная смерть»: в Сыктывкаре трагически погибла молодая женщина, ее пострадавший муж находится в тяжелом состоянии

Фото из личного архива Натальи К.

В Сыктывкаре в ночь с 14 на 15 августа произошёл страшный пожар, который унёс жизнь Натальи К. В огне сильно пострадал и ее муж Игорь, который сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, пара отдыхала в СНТ «Панель». Супруги были в бане, когда произошла трагедия. Спасатели полагают, что пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Смерть Натальи стала ударом для ее близких. Они до сих пор не могут поверить в случившееся и надеются, что это страшный сон.

— Сегодняшним утром раздался звонок... Натальи больше нет, Игорь в тяжелом состоянии. Одни слезы. Ведь уезжая из Сыктывкара, мы обещались вскоре встретиться вновь. Такая яркая, такая весёлая, такая общительная и понимающая. Милая, пусть земля тебе будет пухом. Вечная память... Игорек, держись из-за всех сил, — вспоминает страшную ночь Валия А.

— Слов нет, какая страшная смерть. Сил близким пережить такое горе, — соболезнует Людмила Ч.

По словам близких, Наталью похоронят в селе Усть-Цильма завтра, 18 августа. Женщина не дожила до своего дня рождения месяц.

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