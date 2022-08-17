В удаленных районах Коми увеличили число пунктов продаж сим-карт

Жители удаленных поселков могут подключиться к мобильной связи, не выезжая за пределы своего населенного пункта

МегаФон в 2,5 раза увеличил число точек, где жители Коми могут подключиться к сети. Всего за полтора года сеть дистрибуции выросла до 370 пунктов продаж, которые расположены не только в городах, но и в удаленных районах региона, а также на месторождениях.

Такие магазины расположены в шаговой доступности и хорошо известны жителям населенных пунктов. Теперь покупку продуктов и необходимых товаров можно совместить с приобретением сим-карты с саморегистрацией. Удобно, что предъявлять паспорт для этого не нужно.

«Сим-карты с саморегистрацией особенно востребованы в небольших населенных пунктах. Около 80% подключений в магазинах шаговой доступности приходится на сельские территории. Мы видим высокий спрос на такой формат и продолжаем расширение сети пунктов продаж, чтобы предоставить равные возможности жителям Коми вне зависимости от места проживания», – отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

С начала лета продажи запущены Койгородском, Корткеросском, Ижемском, Прилузском, Усть-Куломском, Усть-Вымском районах, а также в городах Емва, Воркута, Печора, Ухта, Усинск и на близлежащих месторождениях.

Активация услуг связи возможна в любом удобном месте и занимает 5-10 минут. Заключить договор с оператором можно дистанционно через мобильное приложение МегаФона с использованием учетной записи на Госуслугах и сервиса Госключ. Абонент может выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть оператора.

Заказать сим-карту в саморегистрацией можно даже не выходя из дома: услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.