«Ее разорвало»: стали известны подробности жуткой трагедии, унесшей жизнь матери из Сыктывкара

Трагическая гибель Натальи и Игоря стала шоком для всех, кто их знал

Стали известны шокирующие подробности гибели Натальи К. из Сыктывкара. Она вместе со своим любимым находились в бане в СНТ «Панель», когда внезапно взорвался газовый баллон. Женщина погибла моментально.

Как стало известно «КП-Коми», Игорь (так зовут возлюбленного) попытался спасти женщину из огня, не зная, что ее уже нет в живых. В пожаре мужчина чуть не погиб сам. Он получил сильные ожоги и был госпитализирован в ближайшую больницу в крайне тяжёлом состоянии. По данным медиков, тело Игоря было повреждено на 90%.

— Ее пытался спасти возлюбленный. Но напрасно, потому что она погибла еще в момент взрыва, ее разорвало, — рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Однако выжить мужчине не удалось. Несмотря на все попытки врачей спасти пациента, он умер на больничной койке, не приходя в сознание.

Похороны Натальи состоятся сегодня, 18 августа, в селе Усть-Цильма. Женщина через месяц должна была отмечать свой очередной день рождения. Известно, что у Натальи остался любимый сын.

Когда и где состоится прощание с Игорем, пока неизвестно. О похоронной церемонии близкие сообщат позже.

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