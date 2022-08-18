«Приглашаю вас»: певица Лариса Долина обратилась к жителям «изумительно красивого края»

Фото из личного архива Ларисы Долиной

Артистка Лариса Долина записала обращение к жителям Коми и поздравила всех со 100-летием республики, которая её очаровала.

– Я поздравляю вас с этой прекрасной датой – 100-летием вашего изумительно красивого края. И хочу сообщить, что 22 августа на Стефановской площади города Сыктывкара состоится праздничный концерт, в котором я принимаю участие. И приглашаю всех вас. До встречи! – говорит певица.

Напомним, 22 августа в 18:00 в Сыктывкаре на Стефановской площади развернётся грандиозное четырёхчасовое шоу. В представлении примут участие 1,5 тысячи человек, в том числе звёзды российской эстрады. Лариса Долина тоже будет поздравлять республику, раскроет в программе две темы – спорта и многонациональности республики.

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