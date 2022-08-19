«Энергия не в то русло»: появилась видеозапись, как молодёжь в праздник Эжинского района ломает чужое имущество

Скрин видео

Пока горожане культурно отдыхали на концерте в честь Дня Эжвы, пели хиты вместе с Иракли Пирцхалавой, неизвестные хулиганы успели напакостить. Записи с камер наблюдения зафиксировали вандальное поведение молодых людей возле Литературно-театрального музея им. Н.М. Дьяконова.

На видео отчетливо видно, как молодёжь выдёргивает скамейку, один из парней поворошил там что-то в земле ногой, потом все поспешили отчалить.

– Печально, у молодых людей энергия направлена не в то русло, – сетует Ира Иванова.

– В полицию передали? – спрашивает Светлана Притчина.

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