ЛУКОЙЛ-Коми провел под Усинском экологические учения

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Учения, в ходе которых отрабатываются навыки очистки водоемов от условного нефтепроявления, в регионах деятельности ЛУКОЙЛ-Коми проводятся ежегодно. В том числе, как и на этот раз, на реке Колве на территории Усинского месторождения.

В учениях приняли участие 20 сотрудников ЛУКОЙЛ-Коми и специализированной подрядной организации СПАСФ «Природа», 23 единицы специального оборудования и техники, в том числе скиммеры, боновые заграждения, фастанки, мотопомпы, аэро- и моторные лодки, вакуум-бочки, автотранспорт и вездеходы.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

ЛУКОЙЛ-Коми и СПАСФ «Природа» связывают многие годы партнерских отношений, которые начались с ликвидации последствий печально известной экологической катастрофы 1994 года в Усинском районе. Как известно, ЛУКОЙЛ практически с первых дней своей работы в Республике Коми в 1999 году взял на себя очистку территорий и водоемов от этого масштабного исторического загрязнения, допущенного предыдущим недропользователем.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

И одну из ключевых ролей в этой работе сыграла привлеченная в качестве подрядчика «Природа», на счету которой сегодня множество успешных проектов и патентов на изобретения в соответствующей области.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Итогом нынешних учений стала оперативная локализация и ликвидация условного нефтепроявления на реке. Подтверждена высокая готовность сил и средств к действиям в условиях нештатной ситуации.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Ранее ЛУКОЙЛ-Коми принял участников форума «Арктика. Лед тронулся» на своих производственных площадках, задействованных в реализации корпоративной экологической программы по утилизации (полезному использованию) попутного нефтяного газа. На своем стенде в рамках форума предприятие представило применяющиеся природоохранные технологии, материалы и оборудование.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

По итогам участия ЛУКОЙЛ-Коми в экологическом форуме член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова отметила:

- Предприятие постоянно развивается, использует новые и, что очень важно, отечественные технологии. Это стиль работы на территории. Считаю, что так должны работать многие.

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