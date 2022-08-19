«Вместе споем любимые песни»: исполнитель хитов «Катя-Катерина», «Брат» и «Чужая свадьба» пригласил на празднование юбилея Коми

Фото: личный архив.

Со столетним юбилеем Коми жителей республики поздравил известный отечественный исполнитель Андрей Державин. Эстрадный певец записал видеообращение, в котором пригласил поклонников на большой праздник в честь векового юбилея Коми края.

Известный исполнитель хитов «Катя-Катерина», «Брат ты мне, или не брат», «Чужая свадьба», «Не плачь, Алиса» и «Давайте выпьем, Наташа» пожелал жителям Коми всего самого доброго. Андрей Державин напомнил, что концерт в честь дня рождения Республики Коми состоится 22 августа на Стефановской площади, и заверил, что будет рад видеть всех на грандиозной шоу-программе.

– Дорогие мои земляки! От всей души поздравляю с замечательным праздником – 100-летием Республики Коми! Желаю вам всего самого доброго и приглашаю 22 августа в Сыктывкар на Стефановскую площадь, где мы вместе с вами споем наши самые любимые песни. Приходите, будет весело! – заключил артист.

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– Дорогие мои земляки! От всей души поздравляю с замечательным праздником – 100-летием Республики Коми! Желаю вам всего самого доброго и приглашаю 22 августа в Сыктывкар на Стефановскую площадь, где мы вместе с вами споем наши самые любимые песни. Приходите, будет весело! – заключил артист.