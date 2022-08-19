«Интересное сближение»: сыктывкарский астроном-любитель поделился любопытными наблюдениями звездного неба

Плеяды, Луна и Марс. Видны все! Фото: Виталий Тимушев.

Сыктывкарский астроном-любитель Виталий Тимушев вновь порадовал жителей Коми познавательным снимком. В ночь с 18 на 19 августа эжвинцу удалось лицезреть и снять на камеру «интересное сближение». В одном кадре оказались Плеяды, Луна и Марс. Красота!

– Плеяды, Луна и Марс расположились так, что стали видны в кадре. Камера Sony A5100. Плеяды наверху слева, Марс внизу. Даже при таком маленьком увеличении видно, что это не звёздочка. Ну Луну вы знаете, – написал у себя на страничке Виталий.

Между тем, мужчина не в первый раз удивляет интересными снимками звёздного неба над Сыктывкаром. Многие жители столицы Коми знают Виталия и по его просветительским встречам с телескопом, когда каждый желающий может практически вблизи увидеть Луну и другие небесные светила.

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