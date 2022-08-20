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Лето в Коми и не думает уходить. По данным метеорологов республики, жителей региона будет ждать жара.

Согласно обновлённому прогнозы погоды, 20 августа в Коми ожидается контрастная погода. Утро ожидается туманным и дождливым, а вот днём столбик термометра поднимется до +30 градусов.

— В отдельных северных и восточных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17, местами +2...+7, днем +25...+30, на крайнем северо-востоке +15...+20, — градусов обещают синоптики.

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