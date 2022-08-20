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Здоровье20 августа 2022 8:48

В Коми вырос показатель смертности от коронавируса

Число смертей оставалось неизменным с конца июля
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Спустя почти месяц в Коми зарегистрирована смерть от коронавируса. Последний летальный случай был зафиксирован еще 30 июля. По обновленным данным, число смертей выросло еще на один факт и достигло отметки в 3 203 смерти.

Также установлен месячный рекорд по суточному приросту зараженных. За последние 24 часа было диагностировано еще 77 случаев заболевания, за все время пандемии был официально подтвержден 174 401 факт инфицирования.

Помощь врачей в условиях стационара понадобилась еще 25 жителям Коми. В то же время с выздоровлением было выписано за сутки 84 человека, за все время болезнь поборол 170 831 пациент.

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