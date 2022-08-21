Синоптики Коми пообещали резкое изменение погоды

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В Коми 21 августа ожидается облачная погода, кратковременный дождь, грозы и туман. Синоптики ЦГМС пообещали также температуру до +30°С.

По данным метеорологов, дождь и грозы ожидаются на крайнем северо-востоке. Туман пообещали утром и ночью. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16, местами +3...+8, днем +25...+30, в отдельных северо-восточных районах +16...+21°С.

В Сыктывкаре пообещали от 3 до 8 м/с скорость ветра. Температура ночью +8...+10, днем +25...+27°С.

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