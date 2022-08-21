В больницы Коми за сутки попали семь человек с COVID-19

Фото: архив Коми

По состоянию на 21 августа в Коми с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 174 482 заболевших. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 81 человека. Об этом сообщили аналитики портала стопкоронавирус.рф. По предоставленной информации, выздоровели за последние 24 часа 25 человек, всего вылечившимися считаются 170 856 местных жителей.

Число погибших за сутки не изменилось и составляет 3 203 человека.

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