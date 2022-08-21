Кот, который любит кататься на мусоровозе. В Коми поделились удивительной историей

Фото: Региональный оператор севера

В Ухте на производственной базе местного регионального оператора пострадал всеобщий любимец. Кот, которого нашли на мусорной площадке и окрестили Лаврентием, полюбился сотрудникам не только тем, что он красивый и любознательный, но также своей привычкой уезжать на мусоровозах в город, а затем возвращаться обратно. После ЧП, в котором пострадал Лаврентий, в компании решили найти ему дом, чтобы кот был в любви и безопасности.

— Именно с площадки в Ухте к нам на производственную базу попал кот Лаврентий. Живет он у нас уже 4 месяца. Водители за ним ухаживают и Лаврентий у нас всеобщий любимец. Есть только одна проблема - Лаврентий очень любит уезжать на мусоровозах в город. Мы к этим привычкам относились спокойно, так как понимаем, что он кот, который гуляет сам по себе. Но тут случилась беда, – рассказали в Региональном операторе севера.

Фото: Региональный оператор севера

Как выяснилось после визита к врачу, Лаврентий где-то получил перелом со смещением. Такая травма – дело нелегкое, и теперь котику предстоит серьезная операция, а после нее лечение и реабилитация. Средства на лечение и опекунов ему обеспечили, но сейчас принято решение найти дом, где он будет в безопасности.

– Нами было принято непросто решение - искать Лаврентию дом, чтобы он жил в безопасности и со своим человеком. Если вам нужен красивый кот, умный, ласковый и очень любознательный - пишите нам, – сообщили в соцсетях компании.

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