«Мы пообещали и сдержали слово»: спустя год жители Коми отпраздновали 100-летие родной республики

Фото: Константин Семенюк.

Коми отпраздновала 100-летний юбилей. Как это было, расскажет «Комсомолка».

Вчера, 22 августа, с 17 часов уже собирались зрители у главной сцены Сыктывкара. Ожидать начало концерта горожанам и гостям республики было познавательно, потому что на большом экране выводились интересные факты о Коми.

Фото: Анна Махотина

Ровно в 18 часов началось праздничное шоу в честь Дня рождения Коми края. Ведущими вечера были российский актер театра и кино, телеведущий, певец и заслуженный артист России Александр Олешко и лауреат премии правительства Коми Татьяна Зизганова.

Фото: Константин Семенюк.

После обратного отсчёта шоу началось с легенды про Коми край. Участниками постановки стали артисты театров нашей республики в ярких национальных костюмах.

Фото: Константин Семенюк.

В финале номера вышли волонтёры с государственными флагами России и Коми. К ним присоединился Глава Республики Коми Владимир Уйба. Прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Коми. Их исполняли на сцене солисты Государственного ансамбля «Асъя кыа».

Фото: Константин Семенюк.

«Глубоко символично, что сегодня мы отмечаем сразу два замечательных праздника – День рождения нашей любимой республики и День государственного флага Российской Федерации. Сегодня надо помнить о том, что главное богатство и достояние Республики Коми – это вы, её жители, преданные и любящие свою землю. Именно вы готовы каждый день менять жизнь в родном крае к лучшему. Год назад мы не смогли провести юбилей с тем размахом, которым заслуживает наша республика. Но мы пообещали и сдержали своё слово. Давайте праздновать этот прекрасный день вместе», – сказал глава региона.

Фото: Анна Махотина

Далее зрителей удивляли выступления творческих коллективов. Местные жители и гости столицы Коми увидели постановку по легенде о сотворении мира, отрывок из балета «Яг-Морт», восхитительные номера от Государственного ансамбля республики «Асъя кыа». Все зрители подпевали знаменитую песню «Маръямоль» вместе с солисткой Коми республиканская филармонии Верой Булышевой и народной артисткой Республики Коми Викторией Пыстиной. Яркой была постановка и «Праздник оленевода». Какое счастье было для гостей увидеть на огромной сцене живого оленя. Эмоции от такого переполняли каждого.

Фото: Анна Махотина

– Боже мой, я никогда ещё не видел такого праздника. А можно я сфотографируюсь? У него ещё и рога мягкие. Что бы это значило? – прокомментировал ведущий вечера Александр Олешко.

Фото: Анна Махотина

Классический блок восхитил даже самых юных зрителей. Блистали во время этого блока именитые исполнители России и Республики Коми: Ольга Сильверстова – уроженка города Ухты, солистка Большого театра, Ольга Сосновская – российская оперная певица, Валерия Верногорова – участница телевизионного шоу «Ты супер» и Bel Suono – единственное фортепианное трио в мире.

Фото: Анна Махотина

Между выступлениями артистов ведущие знакомили гостей концертной программы с трудовой деятельностью региона, её богатством и уникальностью. Спустя полтора часа на сцену начали выходить приглашённые российские звезды, появление которых ждала вся республика. После солдатских танцев первым на сцене появился Лев Лещенко. Певец раскрыл тему героев Великой Отечественной войны.

Фото: Анна Махотина

«Рад видеть вас всех сегодня в здравии и благополучии. Дорогие жители славной и трудовой республики – вы прожили целый век здесь. С праздником», – поздравил Лев Валерьянович.

Фото: Константин Семенюк.

Самым важным для многих зрителей было услышать песню «День Победы». В этот момент каждый с замиранием сердца слушал и подпевал народному артисту. Рядом с леерным ограждением мы подслушали разговор женщин, одна из которых сказала, что в этот момент исполнилась её мечта детства – она услышала великую песню в исполнении Льва Лещенко.

Фото: Константин Семенюк.

Следом на ярком автомобиле появился один из популярных молодёжный исполнитель Ваня Дмитриенко, который исполнил две песни и сделал селфи со сцены со всеми зрителями.

Фото: Константин Семенюк.

Далее в сопровождении сыктывкарских байкеров на сцену вышел Григорий Лепс. Яркие световые решения дополняли выступление артиста. На сцене он был абсолютно один, и поэтому всё внимание зрителя было приковано на него. Действительно, самый лучший день случился для жителей и гостей республики – спеть самые популярные песни Григория Лепса с ним в унисон.

Фото: Константин Семенюк.

Сюрпризом стало выступление самого ведущего Александра Олешко в качестве певца. Вместе с ним на сцене выступали школьники Сыктывкара.

Первую часть выступлений от приглашённых звёзд завершила Лариса Долина. Певица представляла спортивный блок. Выступление сопровождалось нашими региональными танцорами.

Фото: Константин Семенюк.

Некоторых зрителей удивило, что во время этого номера не показали наших прославленных спортсменов: Раису Сметанину, Николая Бажукова, Василия Рочева, Юлию Белорукову.

Первая часть с театральными постановками завершилась общей песней от выступивших российских звёзд. Продолжение концерта на себя взяли сыктывкарские шоумены братья Басковы. Они на протяжении вечера объявляли исполнителей и неоднократно общались со зрителями, шутили, а также на большом экране показали всем прославленную диско-бабушку из Усть-Куломского района.

Следом на сцене оказался Александр Иванов и группа «Рондо». Исполнители вспомнили самые любимые песни жителей Коми и сыграли их все. Выступление артистов было самим долгим – длилось около часа.

После настал черёд нашего земляка из Ухты Андрея Державина и группы «Сталкер». Выступление артиста особенно запомнилось тем, что он спустился со сцены и постарался с каждым поздороваться. Во время исполнения на экране сцене транслировались клипы звезды.

Фото: Константин Семенюк.

Завершился пятичасовой праздничный концерт выступлением самой популярной в настоящее время молодёжной группы «Dabro».

Фото: Константин Семенюк.

Солисты группы, братья Иван и Михаил, во время выступления часто обращались к зрителям, благодарили их за тёплый приём и поддержку. Гости концерта исполнили все свои песни и не прекращали записывать концерт на телефон. Сейчас эти видео можно найти на странице у ребят.

Фото: Анна Махотина

Во время их выступления в Кировском парке запустили праздничный салют, но большинство зрителей были настолько увлечены песнями группы, что даже не развернулись спинами к исполнителям, а продолжили смотреть на ребят и вместе с ними петь.

Фото: Константин Семенюк.

Песни «Dabro» все с глубоким смыслом. Сами ребята искренние и добродушные, этому пример их действия. Иван и Михаил в конце программы подписали музыкальный инструмент тамбурин и подарили его семье, в которой два мальчика имеют проблемы со здоровьем, но они продолжают радоваться жизни и поддерживать друг друга. Зритель быль приятно удивлён и хором кричали «Молодцы».

Шоу «Объединяя времена» является уникальным. Концепция концертной программы разрабатывалась два года, а местные коллективы оттачивали мастерство в тренировочных залах, чтобы в День рождения Коми показать весь свой потенциал.

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