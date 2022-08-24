ЛУКОЙЛ добыл 200-миллионную тонну нефти в Республике Коми

Компания «ЛУКОЙЛ» начала работать в Тимано-Печоре в 1999 году

Накопленная добыча нефти на месторождениях компании в Республике Коми преодолела рубеж в 200 млн тонн. Таков итог более чем двадцатилетней производственной деятельности ЛУКОЙЛа в регионе, включающей применение передовых методов и технологий, в первую очередь – в добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти.

Компания «ЛУКОЙЛ» начала работать в Тимано-Печоре в 1999 году, в сложное для всей нефтедобывающей отрасли время: снижение объемов производства, значительный износ фонда и вывод большей части персонала в режим простоя, разрозненность мощностей и последствия крупнейшего нефтеразлива 1994 года, допущенного прежним недропользователем. Компания взяла на себя восстановление свыше тысячи гектаров нефтезагрязненных земель после экологического бедствия 1994-го.

Важную роль в развитии направления нефтедобычи сыграло применение ЛУКОЙЛом современных технологий в добыче высоковязких нефтей.

Сегодня на проектах ЛУКОЙЛ-Коми по добыче высоко- и сверхвязкой нефти заняты свыше 4 000 человек

Так, компания вложила более 250 млрд рублей в модернизацию существующих и строительство новых производственных мощностей на Усинском и Ярегском промыслах. В 2012 году на Лыаельской площади Ярегского месторождения впервые в мировой практике добычи тяжелой нефти применили метод парогравитационного дренирования пласта (SAGD). Сегодня на проектах ЛУКОЙЛ-Коми по добыче высоко- и сверхвязкой нефти заняты свыше 4000 человек.

Ресурсная база предприятия приросла более чем на 90 миллионов тонн начальных извлекаемых запасов нефти

Непрерывно ведется работа по наращиванию ресурсной базы. Крупнейшей находкой геологов ЛУКОЙЛ-Коми стало открытие на севере РК Денисовского лицензионного участка, включающего Баяндыское, Восточно-Ламбейшорское и другие месторождения. Тем самым ресурсная база предприятия приросла более чем на 90 миллионов тонн начальных извлекаемых запасов нефти.

Накопленная добыча нефти на месторождениях компании в Республике Коми преодолела рубеж в 200 млн тонн

Сейчас ЛУКОЙЛ-Коми владеет лицензиями на разработку свыше 60 участков в восьми муниципалитетах республики. Обеспеченность запасами у предприятия составляет более 40 лет.

За годы работы ЛУКОЙЛ направил на развитие социальной инфраструктуры республики более 10 млрд рублей. При участии Компании в регионе под ключ построены десятки социальных объектов, еще больше модернизированы и адаптированы под требования современности. Среди крупнейших проектов – строительство храма Воскресения Христова, ледового дворца «Югдöм» и универсального спортивного манежа, обустройство пешеходной аллеи на улице Молодежной в Усинске, возведение физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтер» в поселке Ярега и детского сада в Усть-Цильме.