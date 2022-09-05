Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 4:15

В Коми пообещали по-осеннему ненастную погоду

Синоптики пообещали в Коми дожди и усиленный ветер до 12 м/с
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали, что в Коми 5 сентября ожидается дождливая погода и усиленный ветер. Температура воздуха максимально поднимется до +12°С.

В целом в регионе будет облачно, ветер придет северо-западный от 5 до 10 м/с, местами до 12 м/с. Температура днем +7...+12°С.

В Сыктывкаре 5 сентября также будет облачно и дождь. Ветер придет северный с порывами до 10 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +9...+11°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дождливый и холодный осенний день ждет жителей Коми 4 сентября (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ