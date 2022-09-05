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Синоптики ЦГМС рассказали, что в Коми 5 сентября ожидается дождливая погода и усиленный ветер. Температура воздуха максимально поднимется до +12°С.

В целом в регионе будет облачно, ветер придет северо-западный от 5 до 10 м/с, местами до 12 м/с. Температура днем +7...+12°С.

В Сыктывкаре 5 сентября также будет облачно и дождь. Ветер придет северный с порывами до 10 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +9...+11°С.

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